Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов Boeing.

Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Boeing сказал Трамп каналу Fox News

Он добавил, что компания планировала продать Китаю 150 самолетов, а в итоге получилось 200. Какие именно самолеты были включены в заказ, не уточняется.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники в отрасли пишет, что переговоры велись о покупке 500 самолетов. Как отмечает Bloomberg, для компании Boeing это соглашение "завершает многолетние переговоры с китайскими авиакомпаниями и кладет конец длительному периоду отсутствия заказов".

13 мая Трамп прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Его сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.