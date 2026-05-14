Москва14 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов Boeing.
Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Boeingсказал Трамп каналу Fox News
Он добавил, что компания планировала продать Китаю 150 самолетов, а в итоге получилось 200. Какие именно самолеты были включены в заказ, не уточняется.
Тем временем Reuters со ссылкой на источники в отрасли пишет, что переговоры велись о покупке 500 самолетов. Как отмечает Bloomberg, для компании Boeing это соглашение "завершает многолетние переговоры с китайскими авиакомпаниями и кладет конец длительному периоду отсутствия заказов".
13 мая Трамп прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Его сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.