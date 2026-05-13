Трамп и Си могут обсудить снижение пошлин на товары на $30 млрд

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить снижение пошлин на товары на 30 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите в Пекине могут обсудить новый механизм управляемой торговли, который позволит снизить пошлины на часть товаров, не затрагивая сферы национальной безопасности говорится в материале агентства

По данным источников Reuters, речь может идти о взаимной "корзине" импорта примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны.

Президент США Дональд Трамп в среду, 13 мая, прибыл с визитом в Пекин. Пребывание американского лидера в стране продлится до 15 мая.

Перед поездкой глава Белого дома заявил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.