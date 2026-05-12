Москва12 мая Вести.Иран, Тайвань, углеводороды и искусственный интеллект могут стать потенциальными темами переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение выразил профессор МГИМО и Высшей школы экономики Сергей Лузянин в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, в преддверии визита американского лидера в Китай просматривается несколько "предметов торга".

Во-первых, это открытие китайского рынка для крупных американских компаний, инвестиций. Трамп везет в Китай руководителей Tesla, Apple, Boeing, BlackRock и других. Во-вторых, конечно, политические переговоры вокруг Тайваня. Си Цзиньпин ожидает все-таки некоторых смысловых или каких-то иных уступок Трампа в возможном итоговом заявлении. Если не выражение "Трамп против независимости Тайваня", то все равно эта тема будет обсуждена отметил Лузянин

Безусловно одной из центральных тем обсуждения, по мнению профессора, станет конфликт на Ближнем Востоке.

Трамп едет в Пекин как бы с ослабленными позициями – незавершенной фактически иранской войны и нереализованными своими планами в связи с этим на Ближнем Востоке. Поэтому, конечно, будет торг. Основные вопросы — это углеводороды. Китай страдает от закрытия Ормузского пролива, но при этом совершенно понятно, что китайско-иранская ось работает. Китай закупает дешевую иранскую нефть, осуществляет определенные поставки Ирану, в том числе, я думаю, и в военно-технической сфере неофициально. Конечно, Трамп будет пытаться как-то это либо ограничить, либо прекратить, но это невозможно считает Лузянин

Он добавил, что для лидеров важно сохранить "конфликтную, но более-менее стабильную" систему в китайско-американских отношениях, поэтому Трамп и Си Цзиньпин будут договариваться.

Визит американского лидера в Китай пройдет с 13 по 15 мая. По мнению политолога Юрия Светова, председатель КНР может убедить президента США пойти на уступки в соглашении по Ирану.