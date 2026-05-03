Аналитик: Трамп едет в Китай, чтобы убедить Си не работать с Европой Эксперт Аскерханов: Трамп едет в Китай, чтобы убедить его не работать с Европой

Москва3 мая Вести.В рамках предстоящего визита в Пекин президент США Дональд Трамп может попытаться склонить председателя КНР Си Цзиньпина к пересмотру сотрудничества с Европой. Об этом заявил ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Официальный визит американского лидера в Китай может состояться 14-15 мая.

Трамп, конечно, попытается убедить, образно говоря, Китай не работать с Европой, отказаться от этого. [Будет] шантажировать тем, что он станет контролировать узкие места в мире - как должны идти грузы и все остальное в Европу. То есть [попытается убедить] заняться своей зоной, при условии, что он [Трамп] уходит в свою зону, американскую. Я думаю, что там будет больше шансов переубедить Китай выступить против того же самого Лондона. Не взаимодействовать с ним, а наоборот [действовать] против. Потому что это основное, на что опирается Лондон на сегодняшний день [взаимодействие с Китаем] сказал Аскерханов

Ранее он заявил, что США пытаются играть в мире роль нового Рима, который противостоит своему Карфагену в лице Британии.