Москва3 мая Вести.В современных геополитических реалиях США пытаются играть роль нового Рима, которому противостоит Карфаген в лице Лондона. Об этом заявил ИС "Вести" специалист по теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Он обратил внимание на то, как прошел на этой неделе визит короля Британии Карла III в США: монарх пошутил о сожжении Белого дома, администрация президента Штатов Дональда Трампа опубликовала совместное фото глав, сопроводив изображение подписью "два короля".

Соединенные Штаты пытаются сыграть роль того самого Рима, а Лондон сегодня играет роль того самого Карфагена, такой торговой организации сетевой, можно сказать. И вот в этом противостоянии мы сегодня находимся. Я вижу эту ситуацию так заявил Аскерханов

Эксперт считает, что основная геополитическая цель Трампа - это именно Европа.

В ходе визита Карла III в США, его приветствовали с перевернутым британским флагом. Кроме того, у Белого дома разместили несколько австралийских флагов вместо британских. Американский лидер нарушил королевский протокол, дотронувшись до Карла III. Монарху пришлось догонять Трампа в ходе смотра войск. Сама двусторонняя встреча в Овальном кабинете прошла без камер. По информации британской газеты The Guardian, на таком формате настаивали в Лондоне, чтобы избежать потенциального унижения монарха.