Карл III: стрелявший на ужине с Трампом хотел посеять страх и раздор в США

Карл III: стрелявший на ужине с Трампом хотел посеять в США страх и раздор Карл III: стрелявший на ужине с Трампом хотел посеять страх и раздор в США

Москва28 апр Вести.Во время выступления перед конгрессом США король Великобритании Карл III заявил, что целью стрелявшего на ужине, где на тот момент находился американским президент Дональд Трамп, было посеять страх и раздор в Соединенных Штатах.

Наша с вами встреча проходит после инцидента, который произошел неподалеку от этого величественного здания и целью которого было нанести ущерб руководству вашей страны и посеять страх и раздор сказал британский король

По его словам, подобные насильственные действия никогда не увенчаются успехом.

Какими бы ни были наши различия, какие бы ни были у нас разногласия, мы едины в нашем стремлении поддерживать демократию, защищать наши народы от вреда и приветствовать мужество тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, неся службу в наших странах добавил монарх

В завершении своей речи Карл III добавил, что 250 лет назад Британия и США выковали дружбу, которая переросла в один из самых значимых союзов в истории человечества. В эту годовщину, сказал он, "пусть наши две страны вновь посвятят себя друг другу в бескорыстном служении нашим народам и всем народам мира".

Карл III прибыл в США с визитом в понедельник. Во вторник монарх выступает перед конгрессом США. Это первое выступление члена британской королевской семьи в американском конгрессе с 1991 года.