Москва28 апрВести.Во время выступления перед конгрессом США король Великобритании Карл III заявил, что целью стрелявшего на ужине, где на тот момент находился американским президент Дональд Трамп, было посеять страх и раздор в Соединенных Штатах.
Наша с вами встреча проходит после инцидента, который произошел неподалеку от этого величественного здания и целью которого было нанести ущерб руководству вашей страны и посеять страх и раздорсказал британский король
По его словам, подобные насильственные действия никогда не увенчаются успехом.
Какими бы ни были наши различия, какие бы ни были у нас разногласия, мы едины в нашем стремлении поддерживать демократию, защищать наши народы от вреда и приветствовать мужество тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, неся службу в наших странахдобавил монарх
В завершении своей речи Карл III добавил, что 250 лет назад Британия и США выковали дружбу, которая переросла в один из самых значимых союзов в истории человечества. В эту годовщину, сказал он, "пусть наши две страны вновь посвятят себя друг другу в бескорыстном служении нашим народам и всем народам мира".
Карл III прибыл в США с визитом в понедельник. Во вторник монарх выступает перед конгрессом США. Это первое выступление члена британской королевской семьи в американском конгрессе с 1991 года.