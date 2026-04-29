"Язвительно и тонко": эксперт раскрыл, какой намек Карл III сделал Трампу Американист Дудаков: Карл III намекнул Трампу, что пора поумерить амбиции

Москва29 апр Вести.Американист Малек Дудаков полагает, что король Великобритании Карл III во время выступления в американском конгрессе намекнул президенту США Дональду Трампу на необходимость поумерить свои амбиции. Своим мнением эксперт поделился в комментарии NEWS.ru.

По словам американиста, Карл III в своей речи неоднократно "тонко, язвительно проходился" по Трампу. К примеру, британский король упомянул Великую хартию вольностей, сообщив, что она 160 раз фигурировала в решениях Верховного суда США и использовалась для ограничения полномочий лидера страны, сказал Дудаков.

Политолог указал на то, что в настоящее время представители Демократической партии как раз пытаются ограничить полномочия президента США.

И это понятный намек: Трамп должен поумерить свои амбиции сказал Дудаков

Американист считает, что Великобритания неслучайно отправила Карла III в Соединенные Штаты. По мнению Дудакова, британские власти попытались использовать монарха в качестве "тарана".

Дудаков добавил, что в этом контексте важны не столько контакты Карла III с Трампом, сколько с "американским политическим классом в целом". По заявлению Дудакова, король в данном случае выражает позицию, которая ближе либеральной части американского истеблишмента.

Карл III прибыл в США с визитом 27 апреля, а 28 числа выступил в Конгрессе США. Это была первая речь члена британской королевской семьи перед обеими палатами конгресса с 1991-го. Во время своего выступления британский король, в частности, признал, что отношения двух стран не могут поддерживаться только достижениями в прошлом. Он также призвал к единству НАТО.