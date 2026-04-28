Король Британии Карл III выступил в Конгрессе США и призвал к единству НАТО Карл III призвал в Конгрессе США к единству НАТО

Москва28 апр Вести.Король Британии Карл III выступил с речью в Конгрессе США, призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул важность пятой статьи Устава НАТО, сообщает РИА Новости.

Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью, и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выступил едино перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв, как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн. Сегодня такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа - для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира приводит РИА Новости слова Карла III

Карл III прибыл 22 апреля с визитом в США​​​. Во вторник король выступил перед Конгрессом США. Это первая речь британского монарха в Конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед законодателями США.