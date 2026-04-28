Трамп обогнал британского монарха во время смотра войск в Вашингтоне

Карлу III пришлось догонять Трампа в ходе смотра войск Трамп обогнал британского монарха во время смотра войск в Вашингтоне

Москва28 апр Вести.Посещающему США королю Британии Карлу III во время смотра войск пришлось догонять американского президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ходе осмотра военного строя на лужайке Белого дома два лидера столкнулись плечами.

Чуть позже американский лидер во время осмотра строя на повороте обогнал короля и двигался на метр впереди него до возвращения на трибуну.

Чтобы показать свое гостеприимство, Трамп перед подъемом на трибуну все же пропустил вперед британского монарха, отмечает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Король Карл III с супругой прибыли с визитом в США. Газета The Guardian писала, что встреча британского короля и президента США во вторник проходит без участия СМИ по просьбе Лондона, чтобы избежать потенциального унижения монарха.