Москва28 апр Вести.Белый дом опубликовал снимок президента США Дональда Трампа и британского короля Карла III, сопроводив изображение подписью "два короля".

Во вторник в аккаунте Белого дома в соцсети Х, во время выступления британского монарха перед конгрессом США, была опубликована совместная фотография Карла III и Трампа с подписью "два короля".

Карл III прибыл в США с визитом в понедельник. Во время выступления перед конгрессом США британский король заявил, что целью стрелявшего на ужине, где тогда находился американский президент Дональд Трамп, было посеять страх и раздор в Соединенных Штатах.