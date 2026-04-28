Трамп отреагировал на сообщение о родстве с королем Карлом III

Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце Трамп отреагировал на сообщение о родстве с королем Карлом III

Москва28 апр Вести.Дональд Трамп выразил восторг по поводу публикации в Daily Mail, где журналисты сообщили о его предполагаемом родстве с британским монархом.

Вау, это здорово. Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце!!! Я поговорю с королем и королевой об этом через несколько минут!!! написал он в соцсети Truth Social

Так экс-президент США отреагировал на материал, в котором утверждается, что он приходится двоюродным братом королю Карлу III.

Ранее стало известно, что король Карл III с супругой прибыли с визитом в США. Трамп и его жена Мелания показали британским гостям улей в виде Белого дома. Уточняется, что Карл III является ярым сторонником пчеловодства.