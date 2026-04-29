В Белом доме Карл III шутливо напомнил о сожжении здания в 1814 году

Карл III в Белом доме пошутил о сожжении здания в 1814 году В Белом доме Карл III шутливо напомнил о сожжении здания в 1814 году

Москва29 апр Вести.Король Великобритании Карл III, выступая в Белом доме, с иронией напомнил о поджоге здания британскими войсками в 1814 году, назвав тот эпизод "небольшой попыткой девелопмента" и сравнив его с нынешним ремонтом восточного крыла по инициативе президента США Дональда Трампа.

По этому случаю не могу не заметить небольшие изменения в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. И, к сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году заявил он на торжественном ужине, трансляцию вел Белый дом в соцсетях

Монарх также обратился к общему историческому наследию двух стран, вспомнив американские города и штаты, названные в честь британских монархов, в том числе Чарльстон и Аннаполис. В качестве подарка он вручил Трампу рынду с подлодки Королевского флота HMS Trump, участвовавшей в боях в Тихом океане во время Второй мировой войны. Король с улыбкой заметил: если США когда-нибудь понадобится с ним связаться, президенту достаточно будет "просто позвонить в колокол".

Карл III прибыл в США 27 апреля. 28 апреля он выступил перед обеими палатами конгресса – это стало первой речью члена британской королевской семьи на такой площадке с 1991 года, когда королева Елизавета II впервые обратилась к американским законодателям.