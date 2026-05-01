Макрон фразой "было бы шикарно" поддержал шутку Карла III про слова Трампа

Макрон ответил на реплику Карла III о французском языке в США Макрон фразой "было бы шикарно" поддержал шутку Карла III про слова Трампа

Москва1 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X позитивно отреагировал на шутку короля Великобритании Карла III, прозвучавшую на торжественном ужине во время визита монарха в США.

Во время выступления перед конгрессом США Карл III напомнил слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что без вмешательства Соединенных Штатов европейцы "все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски".

Король, обращаясь к американскому лидеру, заметил, что если бы не Великобритания, сами США сейчас говорили бы по-французски.

Это было бы шикарно прокомментировал это Макрон в соцсети X

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Карл III во время выступления в конгрессе США намекнул Трампу на необходимость умерить амбиции. По словам эксперта, король несколько раз тонко и язвительно прошелся по Трампу. В частности, Карл III напомнил о Великой хартии вольностей, отметив, что она 160 раз упоминалась в решениях Верховного суда США и служила для ограничения полномочий президента.