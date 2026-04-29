Москва29 апрВести.Встреча британского монарха Карла III и президента США Дональда Трампа - это символический "королевский поединок". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".
Встреча в Белом доме, приуроченная к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании, - это диалог двух эпох капитала, отметил Олейник.
Встреча короля Британии и Трампа - это, по сути, встреча "старых денег" с "новыми деньгами". Мы видим разные рейтинги, где [есть] богатые и бедные, [предприниматель Илон] Маск на первом месте. Я спрашивал всегда и у себя, и у других: "А где же Рокфеллеры, Ротшильды? Где они?" А они над списком... Безусловно, это старый король встречается с "новым королем". Давайте будем откровенны, потому что так себя позиционирует и сам Трамп. Ну, и сам королевский поединок, очевидно, будет закрытым, потому что условием короля Британии было, что встреча в Овальном кабинете должна пройти без прессы. Почему? Потому что если он похвалит Трампа, а он вынужден это сделать, то понятно, что потеряет лицо. Он же король Британии и так далеесказал Олейник
Он пояснил, что поведение Трампа, в частности нарушение им протокола, британская пресса воспринимает болезненно.
В данном случае понятно, что их соревнование, я бы сказал, не в пользу Британии, потому что, говорим откровенно, все-таки в руках Америки самое мощное частное предприятие - Федеральная резервная система. Печатать деньги могут столько, сколько надозаявил Олейник
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Карла III по плечу.
Тем временем Белый дом опубликовал снимок Трампа и Карла III, сопроводив изображение подписью "два короля".