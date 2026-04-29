Москва29 апр Вести.Встреча британского монарха Карла III и президента США Дональда Трампа - это символический "королевский поединок". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

Встреча в Белом доме, приуроченная к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании, - это диалог двух эпох капитала, отметил Олейник.

Встреча короля Британии и Трампа - это, по сути, встреча "старых денег" с "новыми деньгами". Мы видим разные рейтинги, где [есть] богатые и бедные, [предприниматель Илон] Маск на первом месте. Я спрашивал всегда и у себя, и у других: "А где же Рокфеллеры, Ротшильды? Где они?" А они над списком... Безусловно, это старый король встречается с "новым королем". Давайте будем откровенны, потому что так себя позиционирует и сам Трамп. Ну, и сам королевский поединок, очевидно, будет закрытым, потому что условием короля Британии было, что встреча в Овальном кабинете должна пройти без прессы. Почему? Потому что если он похвалит Трампа, а он вынужден это сделать, то понятно, что потеряет лицо. Он же король Британии и так далее