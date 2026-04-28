Москва28 апр Вести.Политик Спиридон Килинкаров в комментарии ИС "Вести" на встречу короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом припомнил саркастичную шутку.

[Состоялась] встреча Дональда Трампа и Карла III. Трамп говорит, мол, он мой друг и замечательный человек. Собственно говоря, он перечислил все полномочия Карла III. Есть такая шутка по поводу коронации. Когда, говорят, короновали Карла III, он поправил корону на голове и спросил: "Я могу теперь отдать приказ британцам?". Они говорят: "Нет, Ваше Величество". "Ну а хотя бы канадцам?" "Нет, Ваше Величество". "А кому я могу?" Зеленскому, Ваше Величество" Наверное, поэтому Зеленский так часто встречается с Карлом III сказал он

По мнению Килинкарова, этот сарказм отражает то, как королевская семья действительно относится к конфликту на Украине.

Знаете, у каждой королевской семьи должен быть свой остров Эпштейна, такого "счастья". Я так понимаю, война на Украине, кровопролитие, которое там идет, вполне вписывается в морально-этические представления о добре и зле в отношении этой самой королевской семьи отметил экс-нардеп

Ранее газета The Guardian сообщила, что король Британии Карл III настоял на том, чтобы его переговоры с президентом США Дональдом Трампом состоялись без присутствия журналистов по имиджевым соображениям. По версии издания, Лондон опасается повторения ситуации февраля 2025 года, когда американский лидер публично отчитал Владимира Зеленского в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нарушил пункт королевского протокола в момент, когда прикоснулся к королю Великобритании Карлу III.