The Guardian: в Лондоне испугались показывать прессе встречу Карла III с Трампом

The Guardian: Карл III встретится с Трампом без прессы по просьбе Лондона The Guardian: в Лондоне испугались показывать прессе встречу Карла III с Трампом

Москва28 апр Вести.Встреча британского короля Карла и президента США Дональда Трампа во вторник проходит без участия СМИ по просьбе Лондона, чтобы избежать потенциального унижения монарха, пишет британская газета The Guardian.

Программа визита британского монарха включает встречу с Трампом и его супругой Меланией, обмен подарками и подписание гостевой книги.

Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер пишет газета, ссылаясь на источники, участвующие в планировании поездки

Как указали источники, британская сторона стремится избежать ситуации с визитом в Белый дом Владимира Зеленского. Трамп отчитал Зеленского перед мировой прессой.

По данным издания, Белый дом согласился, чтобы встреча двух лидеров прошла "без камер, чтобы Карл мог "избежать потенциального унижения в виде публичного выговора от Трампа".

Ранее СМИ писали, что Трамп нарушил пункт королевского протокола - прикоснулся к королю Великобритании Карлу III, похлопав его по плечу.