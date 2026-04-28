Москва28 апрВести.Встреча британского короля Карла и президента США Дональда Трампа во вторник проходит без участия СМИ по просьбе Лондона, чтобы избежать потенциального унижения монарха, пишет британская газета The Guardian.
Программа визита британского монарха включает встречу с Трампом и его супругой Меланией, обмен подарками и подписание гостевой книги.
Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камерпишет газета, ссылаясь на источники, участвующие в планировании поездки
Как указали источники, британская сторона стремится избежать ситуации с визитом в Белый дом Владимира Зеленского. Трамп отчитал Зеленского перед мировой прессой.
По данным издания, Белый дом согласился, чтобы встреча двух лидеров прошла "без камер, чтобы Карл мог "избежать потенциального унижения в виде публичного выговора от Трампа".
Ранее СМИ писали, что Трамп нарушил пункт королевского протокола - прикоснулся к королю Великобритании Карлу III, похлопав его по плечу.