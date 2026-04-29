Москва29 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о разногласиях с британским монархом Карлом III в вопросе урегулирования на Украине.
Король Британии находится с визитом в США.
У нас есть некоторые разногласия по поводу Украины — и касаются они не столько НАТО, сколько европейских странсказал Трамп в Белом доме, его слова приводит РИА Новости
Ранее британский монарх Карл III выступил с речью в Конгрессе США, призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул важность пятой статьи Устава НАТО.