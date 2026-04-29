Трамп сообщил о наличии разногласий с Карлом III по вопросу Украины

Трамп заявил о разногласиях с британским монархом по Украине Трамп сообщил о наличии разногласий с Карлом III по вопросу Украины

Москва29 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о разногласиях с британским монархом Карлом III в вопросе урегулирования на Украине.

Король Британии находится с визитом в США.

У нас есть некоторые разногласия по поводу Украины — и касаются они не столько НАТО, сколько европейских стран сказал Трамп в Белом доме, его слова приводит РИА Новости

Ранее британский монарх Карл III выступил с речью в Конгрессе США, призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул важность пятой статьи Устава НАТО.