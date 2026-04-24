Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри Трамп в ответ на критику принца Гарри: он не выступает от имени Великобритании

Москва24 апр Вести.Принц Гарри не выражает мнение Великобритании, США это делают намного лучше, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на критику герцога Сассекского, который посоветовал Соединенным Штатам действовать более решительно в поддержке Украины.

Накануне, как пишет The Independent, на Киевском форуме по безопасности принц Гарри призвал американские власти соблюдать "международные договорные обязательства" в своей "неизменной роли в глобальной безопасности".

Принц Гарри?.. Я знаю одно: принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это точно. Я думаю, я выражаю мнение Соединенного Королевства лучше, чем принц Гарри сказал Трамп журналистам

Ранее герцог Сассекский прибыл на Украину с незапланированным визитом. По приезде он заявил, что ему приятно вновь оказаться в стране.