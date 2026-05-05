Трамп высказался о поведении Зеленского во время перепалки в Белом доме Трамп назвал агрессивным поведение Зеленского в ходе перепалки в Белом доме

Москва5 мая Вести.Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время перепалки в Белом доме в феврале прошлого года года было агрессивным. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По словам американского лидера, он всегда ладил с Зеленским.

За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным отметил Трамп

Речь идет о встрече Трампа и Зеленского 28 февраля 2025 года в Вашингтоне. В ходе беседы в присутствии журналистов между президентом США и главой киевского режима возникла перепалка. Трамп указал Зеленскому на его неуважительное отношение к Соединенным Штатам, американский вице-президент Джей Ди Вэнс в свою очередь отметил, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

Пресс-конференцию по итогам этой встречи отменили.

Ваши проблемы начинаются сейчас в результате сказал Трамп Зеленскому

Ранее Трамп назвал Зеленского хитрецом.