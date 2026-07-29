Москва29 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским указал ему на необходимость завершить конфликт на Украине.
Президент США также назвал встречу с Зеленским "хорошей".
Мне бы хотелось, чтобы он закончил войну... Я сказал ему: я хочу закончить войнусказал он в разговоре с журналистами
Трамп встретился с Зеленским 28 июля в Овальном кабинете. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт утверждала, что переговоры были позитивными и продуктивными. Уточнялось, что американский лидер и глава киевского режима помимо прочего обсуждали производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.