Москва29 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским указал ему на необходимость завершить конфликт на Украине.

Президент США также назвал встречу с Зеленским "хорошей".

Мне бы хотелось, чтобы он закончил войну... Я сказал ему: я хочу закончить войну

сказал он в разговоре с журналистами

Трамп встретился с Зеленским 28 июля в Овальном кабинете. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт утверждала, что переговоры были позитивными и продуктивными. Уточнялось, что американский лидер и глава киевского режима помимо прочего обсуждали производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.