Трамп сообщил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт

Трамп указал Зеленскому на необходимость завершить украинский конфликт Трамп сообщил, что указал Зеленскому на необходимость завершить конфликт

Москва29 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским указал ему на необходимость завершить конфликт на Украине.

Президент США также назвал встречу с Зеленским "хорошей".

Мне бы хотелось, чтобы он закончил войну... Я сказал ему: я хочу закончить войну сказал он в разговоре с журналистами

Трамп встретился с Зеленским 28 июля в Овальном кабинете. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт утверждала, что переговоры были позитивными и продуктивными. Уточнялось, что американский лидер и глава киевского режима помимо прочего обсуждали производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.