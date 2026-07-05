Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на фронте и перспективы завершения конфликта

Зеленский обсудил с Трампом перспективы завершения украинского конфликта Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на фронте и перспективы завершения конфликта

Москва5 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел 4 июля телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили обстановку на фронте и перспективы завершения украинского конфликта, отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, они с Трампом "отлично поговорили по телефону".

Зеленский поблагодарил Трампа за военную и политическую поддержку.

Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение заявил Зеленский

Глава киевского режима поздравил Трампа с 250-летием независимости США.

Между тем Трамп провел 4 июля телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили, в том числе, урегулирование на Украине. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта.