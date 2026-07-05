Ушаков: Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине Ушаков: Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, отметил Ушаков.

Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования. В том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля приводит ТАСС слова Ушакова

Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США. Подписание Декларации независимости США стало важно вехой мировой истории, подчеркнул Путин.