Москва5 июлВести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, отметил Ушаков.
Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования. В том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июляприводит ТАСС слова Ушакова
Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США. Подписание Декларации независимости США стало важно вехой мировой истории, подчеркнул Путин.