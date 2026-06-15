Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговора с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на необходимость прекращения конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Трамп сообщил Путину, что готов воздействовать на Евросоюз в вопросе украинского урегулирования.

Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий отметил Ушаков

В свою очередь Путин заявил Трампу, что критическая ситуация для киевского режима не изменится из-за попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по российским мирным объектам.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня и продлился 55 минут. Президент России поздравил Трампа с 80-летием.