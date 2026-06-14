Ушаков: Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по РФ мешают урегулированию

Путин и Трамп отметили, что украинские удары по РФ мешают урегулированию Ушаков: Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по РФ мешают урегулированию

Москва14 июн Вести.Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа было отмечено, что украинские удары по гражданским объектам на территории России мешают урегулированию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено сказал он в ходе брифинга

Помимо этого, помощник президента РФ привел слова Трампа, который заявил, что завершение украинского конфликта откроет перспективы выстраивания качественно новых американо-российских отношений.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в воскресенье, 14 июня, и продолжался 55 минут. Как уточнил Ушаков, общение лидеров России и США носило "дружеский и откровенный характер".