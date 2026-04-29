Ушаков: Путин сказал Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам

Ушаков заявил, что Путин рассказал Трампу о террористических методах Киева Ушаков: Путин сказал Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему, что Киев прибегает к террористическим методам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер прямо сказал (Трампу - ред​​​.), что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории сказал Ушаков

Беседа Путина и Трампа продолжалась около полутора часов, отметил помощник президента. Путин заявил, что готов объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы.