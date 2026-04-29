Москва29 апрВести.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему, что Киев прибегает к террористическим методам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российский лидер прямо сказал (Трампу - ред.), что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территориисказал Ушаков
Беседа Путина и Трампа продолжалась около полутора часов, отметил помощник президента. Путин заявил, что готов объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы.