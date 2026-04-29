Москва29 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что большая часть его телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным была посвящена Украине.
Телефонная беседа прошла в среду.
Я затронул несколько разных тем, но в основном речь шла об Украинесказал Трамп журналистам, его слова приводит РИА Новости
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы, террористических методах Киева и передаче Украине более 20 тысяч тел погибших.