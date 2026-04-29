Трамп считает, что Путин заинтересован в решении украинского кризиса Трамп: Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине

Москва29 апр Вести.В недавнем заявлении экс-президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин искренне стремится найти выход из украинского кризиса. По его словам, Москва готова к конструктивному диалогу для прекращения боевых действий.

Думаю, он хотел бы добиться решения (конфликта - прим. ред.) заявил американский лидер журналистам в Белом доме

Также он указал, что США также больше заинтересованы в работе над разрешением украинского вопроса, нежели над конфликтом в Иране. По мнению главы Белого дома, найти решение удастся "сравнительно скоро".

В среду Путин и Трамп провели переговоры по телефону. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа в среду прошла по российской инициативе, ее продолжительность составила порядка полутора часов. По словам Трампа, большая часть беседы была посвящена Украине, а также Ирану.