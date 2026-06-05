Трамп искренне желает помочь в решении конфликта на Украине, заявил Песков Песков: Трамп искренне хочет помочь в разрешении украинского конфликта

Москва5 июн Вести.Президент США Дональд Трамп и некоторые члены его команды, несмотря на все противоречивые заявления из Белого дома, искренне хотят помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" он рассказал, что желание американского лидера заметно по конкретным делам.

Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта заявил Песков

Ранее Песков допустил, что встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина может состояться летом этого года.