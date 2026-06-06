Трамп рассказал о вовлеченности Вэнса в урегулирование конфликта на Украине

Трамп отнес себя и Вэнса к вовлеченным в урегулирование конфликта на Украине Трамп рассказал о вовлеченности Вэнса в урегулирование конфликта на Украине

Москва6 июн Вести.Представители Соединенных Штатов Америки готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета.

Соответствующая аудиозапись размещена в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Трамп отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс намерены активизировать усилия в контексте Украины.

Мы все будем вовлечены в это. Джей Ди тоже подчеркнул американский лидер

При этом он не стал уточнять, какие именно шаги планирует предпринять его администрация, а также не раскрыл формат участия США в процессе урегулирования.

Трамп подтвердил, что украинский вопрос остается важным элементом внешнеполитической повестки Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стремление американской администрации завершить этот конфликт, отметил, что Москва видит искреннее стремление Трампа и его команды содействовать урегулированию.

5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Песков заявил, что позиция Белого дома по Украине одновременно последовательна и противоречива.

Он добавил, что визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию не ожидается.