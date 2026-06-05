Москва5 июнВести.Визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию не ожидается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идет о вероятности визита в ближайшее время.
Нет, не ожидаетсясказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос
Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия выражает свою готовность принять Уиткоффа и Кушнера, как только у них появится такая возможность.