Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается

В Кремле ответили, ожидается ли визит Уиткоффа и Кушнера в РФ в ближайшее время Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается

Москва5 июн Вести.Визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию не ожидается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет о вероятности визита в ближайшее время.

Нет, не ожидается сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия выражает свою готовность принять Уиткоффа и Кушнера, как только у них появится такая возможность.