Москва11 июлВести.Представители посольства США в Москве пока не располагают информацией о времени возможного приезда в российскую столицу спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, а также зятя главы Белого дома и предпринимателя Джареда Кушнера.
Об этом сообщают "Известия".
Пока нечего анонсировать касательно будущего визитазаявили газете в дипмиссии
О том, что Уиткофф и Кушнер в скором времени могут приехать Москву, стало известно 8 июля.
До этого американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность своих представителей продолжить посреднические усилия с российской стороной.
Наряду с этим глава Белого дома отмечал невозможность установить жесткие сроки визита Уиткоффа и Кушнера.