"Известия": в посольстве США в РФ нет конкретики по визиту Уиткоффа и Кушнера

У посольства США в Москве пока нет подробностей по визиту Уиткоффа и Кушнера "Известия": в посольстве США в РФ нет конкретики по визиту Уиткоффа и Кушнера

Москва11 июл Вести.Представители посольства США в Москве пока не располагают информацией о времени возможного приезда в российскую столицу спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, а также зятя главы Белого дома и предпринимателя Джареда Кушнера.

Об этом сообщают "Известия".

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О том, что Уиткофф и Кушнер в скором времени могут приехать Москву, стало известно 8 июля.

До этого американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность своих представителей продолжить посреднические усилия с российской стороной.

Наряду с этим глава Белого дома отмечал невозможность установить жесткие сроки визита Уиткоффа и Кушнера.