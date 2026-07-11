ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не снят с повестки, его можно ожидать

Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию не снят с повестки ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не снят с повестки, его можно ожидать

Москва11 июл Вести.Визит спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, а также зятя главы Белого дома и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву не снят с повестки, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Не снят, можно ожидать заявил собеседник агентства

Возможный приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву может состояться в ближайшем времени, сообщал ранее источник РИА Новости.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты Москвы с Уиткоффом и Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть.