Москва11 июлВести.Визит спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, а также зятя главы Белого дома и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву не снят с повестки, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Не снят, можно ожидатьзаявил собеседник агентства
Возможный приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву может состояться в ближайшем времени, сообщал ранее источник РИА Новости.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты Москвы с Уиткоффом и Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть.