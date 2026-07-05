Песков: Уиткоффа и Кушнера всегда будут рады видеть в Москве, контакты есть

Песков заявил о регулярных контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером Песков: Уиткоффа и Кушнера всегда будут рады видеть в Москве, контакты есть

Москва5 июл Вести.Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

При этом он отметил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах являются преувеличением.

Но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве сказал пресс-секретарь

Кроме того, отвечая на вопрос о возможных сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, Песков сообщил, что конкретных дат пока нет.

Ранее о том, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить российскую столицу в любое удобное время, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.