Москва11 маяВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос РИА Новости заявил, что на данный момент отсутствуют конкретные договоренности относительно возможной поездки спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в РФ в ближайшем будущем.
При этом Песков подчеркнул, что контакты помощника президента РФ Юрия Ушакова со Стивом Уиткоффом поддерживаются на постоянной основе.
Пока нет никаких четких планов на этот счетотметил Песков
Ранее в воскресенье помощник российского лидера Юрий Ушаков предположил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" прибудут в Москву для продолжения диалога.