Песков: четких планов визита Уиткоффа в Россию пока нет, но контакты идут

Песков: контакты Ушакова и Уиткоффа идут, но планов визита в РФ пока нет Песков: четких планов визита Уиткоффа в Россию пока нет, но контакты идут

Москва11 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос РИА Новости заявил, что на данный момент отсутствуют конкретные договоренности относительно возможной поездки спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в РФ в ближайшем будущем.

При этом Песков подчеркнул, что контакты помощника президента РФ Юрия Ушакова со Стивом Уиткоффом поддерживаются на постоянной основе.

Пока нет никаких четких планов на этот счет отметил Песков

Ранее в воскресенье помощник российского лидера Юрий Ушаков предположил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" прибудут в Москву для продолжения диалога.