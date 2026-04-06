Песков: Кремлю неизвестно о желании Уиткоффа и Кушнера посетить Киев после Пасхи

Кремлю неизвестно о визите переговорщиков США в Киев после Пасхи

Москва6 апр Вести.Кремлю доподлинно неизвестно о якобы планирующемся визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле слышали заявления киевского режима о том, что подобный вопрос может стоять на повестке дня.

Доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит - прим. ред.) планируется подчеркнул Песков

Во время беседы с журналистами он также отметил, что российская сторона воздерживается от комментариев по последним заявлениям по Ормузскому проливу со стороны американского лидера в адрес Ирана.