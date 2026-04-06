Москва6 апр Вести.Кремль воздерживается от комментариев по последним заявлениям американского президента Дональда Трампа в адрес Ирана по Ормузскому проливу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что в Кремле видели заявления Трампа.

Предпочитаем их не комментировать сказал он

Песков подчеркнул, что уровень эскалации на Ближнем Востоке растет. География конфликта расширяется, в связи с чем Москва констатирует негативные последствия для мировой экономики, отметил он.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social в эмоциональной форме призвал Тегеран открыть Ормузский пролив до 7 апреля. В противном случае, пригрозил он, США уничтожат все электростанции и мосты в Иране.