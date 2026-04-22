Россия рассчитывает на продолжение консультаций Уиткоффа и Кушнера в Москве

Москва22 апр Вести.Дата следующего визита в Россию представителей президента США Дональда Трампа для обсуждения украинского урегулирования пока не определена, но в Москве надеются на возобновление встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он ответил на вопрос, ожидается ли новый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Мы надеемся, что эти поездки продолжатся, но, когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем. Как только определимся, то сообщим пояснил Песков

Предыдущий визит Уиткоффа в Москву состоялся в январе 2026 года. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.