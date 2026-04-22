Москва22 апрВести.Дата следующего визита в Россию представителей президента США Дональда Трампа для обсуждения украинского урегулирования пока не определена, но в Москве надеются на возобновление встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами он ответил на вопрос, ожидается ли новый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Мы надеемся, что эти поездки продолжатся, но, когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем. Как только определимся, то сообщимпояснил Песков
Предыдущий визит Уиткоффа в Москву состоялся в январе 2026 года. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.