Москва9 июнВести.Точной даты приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера нет, но в Кремле будут рады видеть их в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Точной даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в Россиисказал он
По словам Пескова, посреднический процесс по украинскому урегулированию сейчас стоит на паузе, однако США продолжают контакты и с российской, и с украинской стороной.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что несколько раз за неделю говорил с Уиткоффом и Кушнером.