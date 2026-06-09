Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в РФ нет, но им будут рады в любой момент

Песков заявил, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Кремле в любой момент Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в РФ нет, но им будут рады в любой момент

Москва9 июн Вести.Точной даты приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера нет, но в Кремле будут рады видеть их в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Точной даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России сказал он

По словам Пескова, посреднический процесс по украинскому урегулированию сейчас стоит на паузе, однако США продолжают контакты и с российской, и с украинской стороной.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что несколько раз за неделю говорил с Уиткоффом и Кушнером.