Дмитриев: в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев сообщил, когда снова встретится с Уиткоффом и Кушнером Дмитриев: в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером

Москва11 июн Вести.Регулярная встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что находится с американскими переговорщиками в постоянном контакте.

В июне состоится регулярная встреча приводит слова Дмитриева газета Berliner Zeitung

Конкретной даты переговоров спецпредставитель президента РФ не уточнил.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады видеть Уиткоффа и Кушнера в любой момент.