Москва11 июнВести.Регулярная встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он подчеркнул, что находится с американскими переговорщиками в постоянном контакте.
В июне состоится регулярная встречаприводит слова Дмитриева газета Berliner Zeitung
Конкретной даты переговоров спецпредставитель президента РФ не уточнил.
9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады видеть Уиткоффа и Кушнера в любой момент.