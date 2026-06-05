Москва5 июнВести.Диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжается и идет по многим направлениям. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ рассказал, что на текущей неделе несколько раз разговаривал со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.
Хороший идет диалог по многим направлениям. Так что диалог продолжаемсказал Дмитриев
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает свою готовность принять Уиткоффа и Кушнера, как только у них появится такая возможность.