Дмитриев сообщил, что диалог России и США продолжается по многим направлениям

Дмитриев сообщил, что несколько раз на этой неделе говорил с Уиткффом и Кушнером Дмитриев сообщил, что диалог России и США продолжается по многим направлениям

Москва5 июн Вести.Диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжается и идет по многим направлениям. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев​​​.

Глава РФПИ рассказал, что на текущей неделе несколько раз разговаривал со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

Хороший идет диалог по многим направлениям. Так что диалог продолжаем сказал Дмитриев

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает свою готовность принять Уиткоффа и Кушнера, как только у них появится такая возможность.