Глава РФПИ Дмитриев заявил, что РФ и США контактируют несколько раз в неделю Дмитриев анонсировал скорую активизацию диалога России и США

Москва4 июн Вести.Москва находится на постоянной связи с Вашингтоном, в ближайшее время диалог России и США станет активнее. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На полях ПМЭФ он сообщил журналистам, что общение представителей РФ и США продолжается, несмотря на сложности и попытки его прервать. Обсуждаются в том числе экономические вопросы.

Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами. Это общение происходит несколько раз в неделю, и диалог продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога сказал он

По словам Дмитриева, идет сложная, но созидательная и конструктивная дискуссия. При этом он указал на "титанические усилия" некоторых стран сорвать диалог. По его словам, главными противниками контактов Москвы и Вашингтона выступают европейцы, которые хотят продолжения военного конфликта. Они постоянно вбрасывают дезинформацию и пытаются создавать очаги дополнительного напряжения, подчеркнул глава РФПИ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лучший период в истории российско-американских отношений.