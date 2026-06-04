Москва4 июнВести.Москва находится на постоянной связи с Вашингтоном, в ближайшее время диалог России и США станет активнее. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
На полях ПМЭФ он сообщил журналистам, что общение представителей РФ и США продолжается, несмотря на сложности и попытки его прервать. Обсуждаются в том числе экономические вопросы.
Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами. Это общение происходит несколько раз в неделю, и диалог продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалогасказал он
По словам Дмитриева, идет сложная, но созидательная и конструктивная дискуссия. При этом он указал на "титанические усилия" некоторых стран сорвать диалог. По его словам, главными противниками контактов Москвы и Вашингтона выступают европейцы, которые хотят продолжения военного конфликта. Они постоянно вбрасывают дезинформацию и пытаются создавать очаги дополнительного напряжения, подчеркнул глава РФПИ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лучший период в истории российско-американских отношений.