Москва5 июн Вести.Европа пытается помешать переговорному процессу между РФ и США. Таким мнением на полях ПМЭФ с ИС "Вести" поделился глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он назвал диалог сложным, однако отметил, что общение продолжается.

Мы видим попытку нарратива со стороны Европы, сказать, вот, может быть, там что-то замедлилось по линии США, давайте мы войдем в переговорный процесс. Но мы понимаем, что это просто попытки помешать переговорному процессу из-за ненависти к тому, что получается отстраивать отношения США, как-то это сорвать. Поэтому диалог продолжается. Да, он сложный, да, он идет с очень низкой базой от очень сложных отношений, первоначально уничтоженных президентом Байденом, но он идет конструктивно и созидательно заявил Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что ПМЭФ демонстрирует провал глобалистской политики Давоса, а также желание суверенных стран сотрудничать между собой.