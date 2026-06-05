Москва5 июн Вести.Петербургский международный экономический форум продемонстрировал провал глобалистской политики Давоса. Об этом на полях ПМЭФ информационной службе "Вести" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он добавил, что на на форуме в Санкт-Петербурге обсуждается партнерство суверенных стран.

Мы видим, что очень большой интерес к Санкт-Петербургскому экономическому форуму именно в этом году, потому что глобалистская повестка Давоса, она фактически провалилась, и многие понимают, что важно делать то, что делает Санкт-Петербургский форум, это обсуждать партнерство суверенных стран. И вот идея суверенитета и партнерства, это, безусловно, то, что присутствует здесь. Очень много представителей как стран Глобального Юга, а наш фокус, безусловно, как народа России, на взаимодействие именно с Глобальным Югом рассказал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что "здравые силы" в Европе хотят восстановления газопроводов "Северный поток". Он добавил, что сейчас слышны "отголоски" таких предложений.