Дмитриев: здравые силы в Европе считают, что "Северные потоки" надо восстановить

Здравые силы в Европе хотят восстановления "Северных потоков", заявил Дмитриев Дмитриев: здравые силы в Европе считают, что "Северные потоки" надо восстановить

Москва4 июн Вести.Здравые силы в Европе понимают необходимость восстановления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы РФПИ, в Европе уже слышны отголоски таких идей и предложений.

Здравые силы в Европе, в Германии, понимают, что да, надо восстанавливать "Северные потоки" сказал Дмитриев

Он также добавил, что технически возможно в обозримом будущем восстановить поставки газа по этому маршруту.

Ранее заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер заявил, что Германия заинтересована в возобновлении работы "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" после окончания конфликта на Украине.