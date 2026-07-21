Атташе посольства Италии в РФ и его помощник должны покинуть Россию за три дня МИД России обязал итальянских дипломатов покинуть страну в течение трех суток

Москва21 июл Вести.Военный атташе посольства Италии в России Витторио Паррелла и его помощника Давиде Д'Априле, которые были объявлены persona non grata, обязаны покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что данное требование распространяется также на членов их семей.

Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток говорится в сообщении

Ранее Италия заявила о том, что высылает двух военных атташе российского посольства в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже. В качестве ответа на действия итальянских властей Москва на основе принципа взаимности объявила persona non grata атташе итальянского посольства в России Давида Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу. В МИД РФ подчеркнули, что "никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа".

7 июля итальянские правоохранители задержали двух бывших сотрудников спецслужб, которых обвинили в якобы передаче России секретной информации, касающейся вопросов нацбезопасности. Расследование также проводится в отношении еще пяти лиц, подозреваемых в "политическом или военном шпионаже" и "раскрытии информации, распространение которой запрещено".