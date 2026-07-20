Москва20 июл Вести.Временного поверенного в делах Итальянской республики Джованни Скопу вызвали 20 июля в российский МИД после необоснованных требований к двум дипломатам РФ покинуть территорию Италии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже.

…В МИД России был вызван …Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к Военно-морскому и Военно-воздушному Атташе и Помощнику Военно-морского Атташе Посольства РФ покинуть территорию Италии говорится в сообщении

Россия в ответ на действия властей Италии на основе принципа взаимности объявила persona non grata атташе итальянского посольства в России Давида Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу.

Хотели бы в этой связи ещё раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа отметили в МИД

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке из России двух военных атташе.