Москва20 июлВести.Временного поверенного в делах Итальянской республики Джованни Скопу вызвали 20 июля в российский МИД после необоснованных требований к двум дипломатам РФ покинуть территорию Италии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже.
…В МИД России был вызван …Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к Военно-морскому и Военно-воздушному Атташе и Помощнику Военно-морского Атташе Посольства РФ покинуть территорию Италииговорится в сообщении
Россия в ответ на действия властей Италии на основе принципа взаимности объявила persona non grata атташе итальянского посольства в России Давида Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу.
Хотели бы в этой связи ещё раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответаотметили в МИД
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке из России двух военных атташе.