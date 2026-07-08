Москва8 июл Вести.Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за якобы "распространяемой Москвой дезинформации". При этом никаких примеров "дезинформации" эстонское ведомство не привело.

Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства

В конце июня глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью Bloomberg, что Европе следует усилить давление на Россию и продолжать наращивать поддержку киевского режима. При этом через несколько дней в интервью изданию Financial Times он признал, что в ЕС много государств, которые не согласны с давлением на РФ на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией.