Москва21 маяВести.МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест в связи с, как утверждают в Таллине, продолжающейся "кампанией дезинформации" против Эстонии и стран Прибалтики.
Об этом говорится в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало сегодня, 21 мая, временного поверенного в делах Российской Федерации для передачи нотысказано в сообщении
Примеров "дезинформации" со стороны РФ МИД Эстонии не приводит.
Ранее министр республики Ханно Певкур заявил, будто Эстония не разрешала дронам Вооруженных сил Украины залетать на свою территорию.