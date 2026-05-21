Москва21 мая Вести.МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест в связи с, как утверждают в Таллине, продолжающейся "кампанией дезинформации" против Эстонии и стран Прибалтики.

Об этом говорится в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало сегодня, 21 мая, временного поверенного в делах Российской Федерации для передачи ноты сказано в сообщении

Примеров "дезинформации" со стороны РФ МИД Эстонии не приводит.

Ранее министр республики Ханно Певкур заявил, будто Эстония не разрешала дронам Вооруженных сил Украины залетать на свою территорию.