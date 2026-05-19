Эстония утверждает, будто не разрешала дронам ВСУ залетать на свою территорию

Москва19 мая Вести.Эстония не разрешала ВСУ использовать свое воздушное пространство для полетов БПЛА. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра обороны прибалтийской республики Ханно Певкура.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона НАТО сбила беспилотник. Предположительно, он принадлежал ВСУ.

Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство отметил Певкур

Министр добавил, что дрон был сбит румынским истребителем F-16, который задействован в мисси Baltic Air policing. Сейчас полиция безопасности Эстонии ищет фрагменты БПЛА.

Также уточняется, что беспилотник был перехвачен в районе озера Выртъярви, его фрагменты упали в болото.

Командующий ВВС Рийво Валге, в свою очередь, сообщил, что пилот истребителя визуально обнаружил дрон и сбил его первой же ракетой.