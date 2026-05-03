Москва3 мая Вести.Украинский беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

Жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке Эстонии получили утром 3 мая предупреждение об угрозе атаки дронов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

Сегодня ночью снова произошла достаточно масштабная атака украинских дронов... Существовал риск, что некоторые из них (БПЛА. – Прим. ред.) могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его заявил Арольд телерадиокомпании

По данным ERR, информации об обнаружении обломков беспилотников в Эстонии на данный момент нет.

Ранее украинские БПЛА неоднократно входили в воздушное пространство республики. В этой связи МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские беспилотники не должны попадать в воздушное пространство страны.